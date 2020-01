‘The Jane’ treedt toe tot exclusieve club van topchefs

Het Antwerpse restaurant ‘The Jane’ en chef-kok Nick Bril zijn toegetreden tot Les Grandes Tables du Monde. Een exclusief gastronomisch clubje, want slechts 188 restaurants uit 25 landen zijn lid.

Op de Facebook-pagina van het tweesterrenrestaurant staat te lezen dat The Jane 'heel fier is te mogen aankondigen dat we bij de dertien nieuwe leden van Les Grandes Tables du Monde horen'. Dat van oorsprong Franse clubje is een van de belangrijkste verenigingen van Michelinster-houders ter wereld. 'Wat een ongelooflijke eer dat we ons bij zoveel grote talenten mogen scharen', klink het nog.

Les Grandes Tables du Monde is bijna zeventig jaar geleden gestart als een ‘vriendenclubje’ van enkele Parijse topchefs, maar groeide uit tot een internationale organisatie die de topgastronomie verdedigt en promoot, en waarbij elke topchef zich graag aansluit. De 188 huidige leden zijn samen goed voor 392 Michelinsterren.

Elf andere Belgische restaurants zijn al lid van Les Grandes Tables du Monde: Hof van Cleve in Kruishoutem, Nuance in Duffel, Slagmolen in Opglabbeek, L’air du temps in Liernu, L’Auberge du Moulin hideux in Noirefontaine, Chateau du Mylord in Ellezelles, L’Eau vive in Arbre, en de Brusselse restaurants Bon-Bon, Comme Chez Soi, Le Chalet de la Forêt, en Sea Grill.