Minister Peeters stuurt verplichte wachttijd voor taxi’s en Ubers bij

Volgens het nieuwe Vlaamse taxidecreet, moet wie een taxirit bestelt, minstens een kwartier wachten. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) wil die regel nu bijsturen, zei ze in het Vlaams Parlement.

Wie een taxirit bestelt, via een telefoon, website of app, moet minstens vijftien minuten wachten voor hij of zij wordt opgepikt. Die voorwaarde staat in het uitvoeringsbesluit van het Vlaams taxidecreet, dat sinds 1 januari van kracht is. Voor Uber, dat in Vlaanderen vandaag alleen rond de luchthaven van Zaventem opereert, zouden de wachttijden zo ‘nodeloos drie tot vier maal langer worden’, zei Maurits Schönfeld, general manager van Uber in de Benelux in De Standaard.

Niet alleen Uber had kritiek, ook in het Vlaams Parlement werd de verplichte wachttijd vandaag onder vuur genomen. Onder anderen Vlaams Parlementslid Marino Keulen (Open VLD) vroeg zijn partijgenoot en minister van Mobiliteit Lydia Peeters om de regel af te schaffen.

‘Gebruikers niet in de kou’

De 15-minutenregel is ‘een fout die door de mazen van het net is geglipt’, zei Peeters in het Vlaams Parlement. ‘Het kan niet de bedoeling dat de gebruikers van taxi’s en Uber langer in de kou moeten staan.’ Peeters gaf toe dat ze op dat punt het uitvoeringsbesluit van het taxidecreet zal ‘bijsturen’, maar onderschreef de algemene principes van het taxidecreet.

Dat taxidecreet kwam uit de koker van voormalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Hij wou de taxisector ‘moderniseren’ door de tarieven vrij te maken en de beperking van het aantal taxi’s op te heffen.