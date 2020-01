Politie waarschuwt voor bende oplichters: ‘Vier meldingen per dag’

Om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen, wil de politie de aandacht vestigen op een criminele organisatie die in Frankrijk en België op grote schaal oplichtingen pleegt en geld witwast. ‘Er melden zich nog vier slachtoffers per dag’, laat de politie weten.

‘We hebben de Belgische en Franse tak van de bende kunnen opdoeken, maar er blijven zich slachtoffers melden’, zegt Eric Van Duys, woordvoerder van de federale politie. Er komen nog vier meldingen per dag binnen van slachtoffers. Het is onzeker of het om dezelfde groep oplichters gaat, of een andere bende die via dezelfde manier tewerk gaat.

‘Daarom willen we het publiek waarschuwen’, zegt Van Duys. Vooral Vlaanderen wordt geviseerd door deze criminelen. Daarom waarschuwt de politie om eerst contact op te nemen met FSMA, of in Frankrijk met AMF, voor je geld overschrijft naar onbekenden. ‘Schrijf nooit geld over naar iemand die je nog niet gezien hebt’, zegt Van Duys.

Vertrouwensband

‘De criminelen gaan bijzonder efficiënt te werk’, zegt de politie. Slachtoffers worden steeds telefonisch gecontacteerd, met het voorstel om een eerste investering te doen in bitcoins, diamant of goud. De criminelen bouwen een vertrouwensband op met hun slachtoffers en vragen hen kleine bedragen te investeren. Ze verwijzen ook door naar websites die er professioneel uitzien, maar deel uitmaken van hun frauduleus netwerk. Daarop kunnen slachtoffers dan financiële informatie terugvinden over hun investering.

Om het vertrouwen te winnen betalen de misdadigers sommige slachtoffers hun oorspronkelijke investering, meestal een klein bedrag, terug met intrest. Nadien worden de slachtoffers opnieuw gecontacteerd door de oplichters, die hen ‘interessantere’ voorstellen doen, maar een veel grotere investering vereisen. Wanneer de slachtoffers na verloop van tijd achterdochtig worden of hun geld terug willen, slaat de toon helemaal om of wordt er geen gehoor meer gegeven aan telefoons.

Het geld van de slachtoffers is dan al lang overgemaakt naar transitrekeningen geopend in verschillende landen van de Europese Unie, waarna het snel naar Aziatische of Turkse rekeningen wordt overgemaakt. Op dit moment werd al zo’n zes miljoen euro frauduleus verkregen. In België en Frankrijk werden in dit dossier alleen al 85 slachtoffers geregistreerd. De politie verwacht dat dit cijfer nog oploopt, omdat niet alle klachten reeds behandeld werden. Sommige slachtoffers werden opgelicht voor honderdduizenden euro’s.

Gemeenschappelijk onderzoek

De Franse en Belgische magistraten van Eurojust besloten in januari 2019 een gemeenschappelijk onderzoeksteam op te richten. Europol ondersteunt deze onderzoeken door middel van een daarvoor opgerichte ‘Operational Task Force’ (OTF), waarbij onderzoekers uit Frankrijk, België en Israël zijn betrokken. Er werd ook samengewerkt met andere autoriteiten uit de Europese Unie: Bulgarije, Spanje, Hongarije, Portugal, de Tsjechische Republiek en het Verenigd Koninkrijk.

In Frankrijk werd voor dit onderzoek speciaal de cel ‘crypto trading 67’ opgericht. De recherchediensten van Straatsburg en Metz voeren het onderzoek, samen met de rijkswacht van Bas-Rihn. In België opende het federaal parket ook een gerechtelijk onderzoek. Het dossier is toevertrouwd aan de federale gerechtelijke politie van Brussel, een onderzoeksrechter is gelast met feiten van oplichting, witwas van gelden en vereniging van misdadigers.

Sinds januari 2019 werden in Frankrijk vier mensen aangehouden en in beschuldiging gesteld. Drie van hen bevinden zich in voorlopige hechtenis. In Frankrijk en Luxemburg werden voor bijna een miljoen euro activa in beslag genomen. Deze inbeslagnames zouden het mogelijk kunnen maken om de slachtoffers gedeeltelijk te vergoeden.

Begin december 2019 heeft de Israëlische politie, in uitvoering van een internationaal rechtshulpverzoek, huiszoekingen uitgevoerd en vijf verdachten verhoord in aanwezigheid van Franse en Belgische magistraten en onderzoekers en vertegenwoordigers van Europol.

Een van de personen die bij deze gelegenheid door de Israëlische politie is gehoord, wordt ervan verdacht de opdrachtgever te zijn van de oplichtingen die in Frankrijk en België zijn gepleegd. De 45-jarige Frans-Israëlische burger is in 2012 al door de correctionele rechtbank van Parijs veroordeeld tot een zware gevangenisstraf en een boete in het kader van een spectaculaire oplichting met koolstofdioxidebelasting.