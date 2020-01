Politieman die vuurde op voertuig met Mawda beschuldigd van onvrijwillige doodslag

De politieman wiens schot de 2-jarige Mawda doodde tijdens een achtervolging op 17 mei 2018, is in beschuldiging gesteld voor onvrijwillige doodslag. Dat heeft de procureur-generaal van Bergen, Ignacio de la Serna, woensdag bekendgemaakt.

De beslissing van het parket dateert al van 18 december 2019. Tot de inbeschuldigingstelling door de onderzoeksrechter is beslist na afloop van de reconstructie en na analyse van het ballistisch rapport, meldt De la Serna.

In dit dossier zijn nog twee andere personen in beschuldiging gesteld: de mensensmokkelaar en de bestuurder van het voertuig waarin het slachtoffer zich bevond. Die twee personen werden in voorhechtenis geplaatst na hun arrestatie, respectievelijk in Nederland en in Groot-Brittannië.

De politieman daarentegen is niet in hechtenis geplaatst, gezien er geen risico is op recidive of vluchtgevaar.

Voertuig als wapen gebruikt

De chauffeur en de mensensmokkelaaar zijn dan weer in beschuldiging gesteld voor kwaadwillige verkeersinbreuken, omdat ze hun voertuig als wapen gebruikten om te ontkomen aan de politie tijdens de achtervolging.

De Iraaks-Koerdische peuter Mawda overleed op 17 mei 2018 op de E42 ter hoogte van Nimy-Maisières, dicht bij Bergen, toen de politie het busje waar Mawda samen met andere migranten inzat achtervolgde. Het meisje werd in het hoofd geraakt door een politiekogel.