Modeweek New York ziet alweer grote naam afhaken

Na enkele andere grote namen heeft nu ook Jeremy Scott bekendgemaakt dat hij de modeweek in New York aan zich voorbij laat gaan. Hij opteert in de plaats voor een show in Parijs.

Het defilé van Jeremy Scott tijdens de New Yorkse modeweek stond al ingepland op 7 februari, maar de ontwerper, die ook creatief directeur is bij Moschino, heeft in een mededeling laten weten dat het evenement van de kalender wordt geschrapt. Hij verplaatst zijn show naar de coutureweek in Parijs in juli, omdat hij ‘een eerbetoon wil brengen aan de stad die zijn carrière hielp lanceren’, klinkt het in de summiere aankondiging.

De verhuizing veroorzaakt enige deining in de modewereld. De show van Scott was een van de grote openers van de modeweek in de Big Apple en daar blijft nu een gapende leegte achter. Volgens Women’s Wear Daily volgt de beslissing van Scott op de aankondiging dat Tom Ford diezelfde dag een defilé organiseert in Los Angeles.

Bovendien kan zijn naam worden toegevoegd aan een groeiend rijtje van anderen die al hebben afgezegd. Zo verkast Tommy Hilfiger naar Londen en hebben Pyer Moss en Phillip Lim laten weten dat ze helemaal geen modeshow zullen organiseren. Ook Ralph Lauren is nog in twijfel over zijn deelname aan de modeweek.

Eerder haakten ook Victoria Beckham, Alexander Wang en Calvin Klein al af, Beckham omdat ze naar Londen verhuisde, Wang omdat hij liever op een ander moment toont, en Calvin Klein omdat het zich in een overgangsfase bevindt. Ook Rihanna, die in september nog voor een groots spektakel zorgde met haar lingerielijn, zal in februari geen show organiseren in New York.

Bekende ontwerpers die wel opnieuw present tekenen in New York: Marc Jacobs, Carolina Herrera, Jason Wu, Brandon Maxwell, Oscar de la Renta, Proenza Schouler, Michael Kors en The Row, het modelabel van Mary-Kate en Ashley Olsen. Rodarte, het modelabel van de zussen Kate en Laure Mulleavy, zal dan weer opnieuw zijn opwachting maken in New York.