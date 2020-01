Douane neemt ‘verdachte kunstwerken’ in beslag tijdens Brusselse kunstbeurs Brafa

De federale overheidsdienst Financiën, douane en Interpol hebben tijdens een controleactie op Brafa, de Brussels Art Fair, meer dan dertig kunstwerken en archeologische stukken in beslag genomen. Dat schrijft zakenkrant L’Echo en het nieuws wordt bevestigd aan De Standaard.

De controleactie werd uitgevoerd door een twaalftal inspecteurs van de drie diensten. Étienne Mignolet, woordvoerder van de FOD Financiën, bevestigt aan L’echo dat bij de actie van de Economische Inspectie een dertigtal archeologische voorwerpen en tribale kunststukken in beslag werd genomen, en wel van een viertal Belgische en buitenlandse standhouders.

De verdachte stukken werden voor de opening van de beurs al door het vetting comité uit de expositie gehaald, zo verneemt De Standaard. Bij kunstbeurzen is het gebruikelijk dat een team van kunstkenners de voorwerpen screent en reserves over echtheid of datering rapporteert. Die objecten worden dan uit voorzorg in een depot opgeslagen. Bij meer dan dertig archeologische stukken luidde het verdict dat ze ‘te recent’ of ‘vals’ waren.

De inspecteurs van Financiën, de douane en Interpol namen stukken van de galeriehouders Pierre Dartevelle en De Jonckheere in beslag. Bij Dartevelle waren er dat alleen al veertien. De aandacht van de inspecteurs was al na de editie van vorig jaar op hen gericht

In de marge van de kunstbeurs werd ook een kunsthandelaar uit Mali verhoord. De man levert Afrikaanse kunst aan galeristen uit de Zavelwijk, maar zou een beeld hebben aangeboden dat mogelijk uit de Syrische stad Aleppo afkomstig was.

Routinecontrole

Mignolet benadrukt dat de inspectiediensten erover waken dat de exposanten alle regelgeving volgens het economisch recht respecteren. ‘Het is normaal dat deze beurs, het belangrijkste Belgische evenement op de kunstmarkt met de duurste stukken, de interesse wekt van de Economische Inspectie’, zegt hij.

Bruno Nélis, woordvoerder van Brafa, zegt tegen Bruzz ‘verbaasd te zijn’ dat deze ‘routinecontrole’ in de pers verschijnt. ‘Quasi ieder jaar zijn er controles, daar is niets bijzonders aan. Dit jaar zijn er meer objecten in beslag genomen dan anders, maar het zou kunnen dat ze na het onderzoek weer worden vrijgegeven.’

Nélis: ‘De politie heeft geen enkel object van de beurs zelf in beslag genomen. Ze vroegen enkel objecten uit de depots op.’