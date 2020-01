De beelden van vier uitgehongerde leeuwen in een Soedanese zoo veroorzaakten vorige week over heel de wereld verontwaardiging. Reddingswerkers van dierenwelzijnsorganisatie Four Paws zijn nu ter plaatse om te dieren te onderzoeken en verzorgen. Maar het is een race tegen de tijd: oorspronkelijk waren ze met vijf maar er is al één leeuw overleden.