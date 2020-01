Ikea opent winkel zonder parkeerplaatsen

De Zweedse meubelgigant Ikea is in Wenen gestart met de bouw van een nieuwe vestiging, die er een pak groener en frisser uitziet dan de blauwe dozen die we van hen gewoon zijn. Opvallend: er wordt geen enkele parkeerplaats voorzien.

Ikea maakte eerder al zijn ambitie bekend om ook kleinere stadswinkels te openen. In het centrum van het Oostenrijkse Wenen, vlak bij station Westbahnhof, is de bouw van een nieuwe vestiging begonnen die alleen met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets of brommer kan worden bereikt. Er worden geen parkeerplaatsen voorzien. Klanten die veel of grote stukken kopen, kunnen gebruikmaken van een bezorgdienst.

Het gebouw langs de bekende winkelstraat Mariahilferstrasse zal er ook compleet anders uitzien dan de typische blauwe dozen die Ikea doorgaans laat optrekken. De meubelgigant ging in zee met het Weense Querkraft Architekten dat een gebouw met gridstructuur ontwierp, ‘net zo flexibel als een boekenkast’.

In het ontwerp worden gesloten en open zones afgewisseld, die ook steeds anders kunnen worden ingericht naargelang hun functie. Het is de bedoeling dat het gebouw ook buiten de winkeluren wordt gebruikt, zo wordt er op de bovenste verdieping een hostel ingericht. Tot slot wordt ook heel wat ruimte gebruikt om bomen en ander groen te plaatsen, met als doel de stijgende temperatuur in de stad enigszins onder controle te houden.

Het gebouw zou in 2021 afgewerkt moeten zijn.

