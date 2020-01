Brusselse regering steunt openstelling park van Laken

De Brusselse regering steunt voor het eerst een gedeeltelijke openstelling van het koninklijke domein in Laken, om zo meer openbare groene ruimte te creëren in het noorden van de hoofdstad. Daarbij zal ook rekening moeten worden gehouden met de bescherming van de natuur en het erfgoed op het domein en de veiligheid en privacy van de koninklijke familie.

De Brusselse regering keurde afgelopen donderdag een nota goed waarin ze laat weten dat ze in overleg met alle betrokken partijen wil meewerken aan de openstelling van het park van Laken, zo meldt Bruzz. ‘De regering toont interesse om het koninklijk domein gedeeltelijk toegankelijk te maken voor het publiek,’ luidt het in de nota.

De Brusselse regering kan het park evenwel niet zelf openstellen. De eigenaars ervan zijn de Koninklijke Schenking, die een meerderheidsaandeel van 51 procent in handen heeft, en de Regie der Gebouwen, die 49 procent bezit.

Wel zou Brussel een grote rol hebben bij het realiseren van de aanpassingen en het beheer van het park, mocht het later inderdaad worden opengesteld voor het publiek. De Brusselse regering stelde daarom voor een gezamenlijke werkgroep met alle betrokken instanties op te richten, om de haalbaarheid van een gedeeltelijke openstelling te onderzoeken.

Vlaams Parlementslid Hannelore Goeman (One.brussels-SP.A), initiatiefnemer van Park National en de jaarlijkse Park/cours-run om het domein van Laken, reageert toch al verheugd. ‘De Brusselaars snakken naar groen, zeker in de kanaalzone. Het kan niet langer dat een park ter grootte van Monaco voorbehouden blijft voor één familie’, schrijft ze op Twitter. Het park van Laken is in totaal 186 hectare groot. Goeman: ‘Dat zijn 279 voetbalvelden, of 14 keer het Warandepark, en is groter dan de gemeenten Koekelberg en Sint-Joost-ten-Node.’

Jarenlange discussie

Geheel onverwacht is het besluit van de Brusselse regering niet. De discussie over een eventuele openstelling van het park van Laken woedt al jaren. Begin 2018 stemde het Brussels parlement ermee in om over de kwestie in contact te treden met het koninklijk paleis. Daar klonk het toen dat ‘ze op de hoogte waren van de discussie’, maar een inhoudelijke reactie kwam er niet. De koninklijke familie staat naar verluidt niet te springen voor de plannen. Het is geen groot geheim dat de familie gesteld is op haar private tuin. Koning Filip gebruikt de tuin intensief om te joggen of zijn hond uit te laten. Vóór zijn koningschap gebruikte hij de tuin zelfs om rondjes te vliegen met zijn ­helikopter, tot grote frustratie van de buren.

In 2017 diende de N-VA dan weer op federaal niveau een wetsvoorstel in om een gedeeltelijke openstelling van het park te bekomen. De partij wil dat de zone die exclusief is voorbehouden aan leden van de koninklijke familie wordt ingeperkt tot een oppervlakte van ruim 60 hectare. Datzelfde jaar startte ook Open-VLD Brussel een campagne over de opening van het park.

Naast politici pleiten ook burgerbewegingen al jaren voor een gedeeltelijke openstelling. Zo werden er onder meer picknicks georganiseerd.