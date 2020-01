Matteo Simoni krijgt belangrijke rol in Finse krimiserie

Matteo Simoni werkt volop aan zijn buitenlandse carrière. Na de eerder aangekondigde Ierse film ‘The Racer’ zal de 32-jarige acteur binnenkort ook te zien zijn in een Scandinavische serie, zo meldt TV Familie.

Simoni speelt mee in ‘Cold courage’, een achtdelige Finse krimiserie gebaseerd op de boeken van Pekka Hiltunen. Het verhaal draait rond twee Finse vrouwen die in Londen deel uitmaken van een geheime organisatie die misdaad bestrijdt. Matteo Simoni speelt Rico, een belangrijk personage dat in alle afleveringen te zien zal zijn, aldus TV Familie.

‘Matteo is een topacteur, een echte cutie’, luidt het bij Viaplay, de Scandinavische Netflix die ‘Cold courage’ zal uitzenden. ‘Hij heeft een internationale uitstraling die mensen in heel Europa aanspreekt. Zeker ook in Finland, wij hebben het nogal voor latin lovers.’

Simoni is niet de enige Vlaming verbonden aan ‘Cold courage’: ook acteur Jurgen Delnaet (48) krijgt een gastrolletje en ‘Trouw met mij!’-regisseur Kadir Balci mag enkele afleveringen regisseren.

‘Cold courage’ zal bij ons worden uitgezonden op VTM. Wanneer dat precies zal gebeuren, is nog niet duidelijk.