Het begon allemaal met een collage van vier foto’s die Dolly Parton online postte. Daarin toonde de 74-jarige country­zangeres van hits als ‘Jolene’ en ‘(Working) 9 to 5’ hoe je je op verschillende socialemediaplatformen anders kunt profileren en je telkens van je beste kant kunt laten zien. Via LinkedIn toont ze zich van haar meest professionele zijde, opgekleed in een grijs kostuum. Op Facebook pakt ze uit met een vriendelijk, familiaal kerstportret, de Instagramversie van Parton oogt dan weer hip vintage, terwijl ze op Tinder uitdagend prijkt als Playboy-bunny. Een vrouw die alles kan, kortom, of zoals ze het zelf verwoordt: ‘Get you a woman who can do it all’. De collage – al goed voor ruim 1,1 miljoen likes – ging viraal en luttele minuten later was de #dollypartonchallenge geboren. Zelfs musea zijn op de kar gesprongen, het resultaat ziet u hier.