Slaapt u straks in een Atari-hotel?

In de Amerikaanse staat Arizona wordt dit jaar gestart met de bouw van een eerste Atari Hotel. Dat zal in het teken staan van klassieke videogames, maar gasten mogen zich ook verwachten aan VR- en AR-ervaringen. Atari droomt van een heuse keten van ­gaminghotels.

Je zult in de hotels videogames kunnen spelen en er zullen e-sportstoernooien worden gehouden, maar veel details worden niet meegedeeld. Na het eerste hotel in Phoenix (Arizona) zijn er al vestigingen gepland in onder meer Las Vegas, Chicago en San Francisco.

Met Atari is het wel opletten geblazen. Het oorspronkelijke Atari, maker van computers en videogames, bestaat al 25 jaar niet meer. De merknaam kwam via een reeks overnames en faillissementen terecht bij het huidige Atari Interactive Inc., dat geen allerbeste reputatie heeft. Zo probeerde het bedrijf geld te verdienen door de naam ‘Atari’ aan online casino’s te verbinden.

Atari belooft ook al twee jaar een nieuwe versie van de klassieke Atari 2600-spelconsole, maar die had er ­vorige zomer al moeten zijn. Ze wordt nu in maart verwacht.