Huiszoeking bij Standard-voorzitter Bruno Venanzi

De politie van Luik heeft woensdag een huiszoeking uitgevoerd bij Bruno Venanzi.

De Standard-voorzitter kreeg iets voor zeven uur vanochtend bij hem thuis speurders over de vloer in het kader van het onderzoek tegen spelersmakelaar Christophe Henrotay.

Het gerecht ging vooral op zoek naar onregelmatigheden in transfers die Henrotay met betrekking tot Standard gedaan heeft. De spelersmakelaar heeft in zijn portefeuille onder meer Merveille Bokadi, Collins Fai en ex-speler van Standard Christian Luyindama zitten, al zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat er aan de transfers van die voetballers een reukje zou zitten. Hoewel er de laatste tijd wat ruis op de relatie zou zitten, hebben Henrotay en Venanzi altijd een goede band gehad. De twee zien elkaar als vrienden en gingen eerder al samen met hun vrouwen op vakantie.

Borgsom van 250.000 euro

Henrotay zit al langer in het oog van de storm. De makelaar - die ook de belangen van Rode Duivels Thibaut Courtois en Yannick Carrasco behartigt - werd in september 2019 in zijn woonplaats Monaco opgepakt op verdenking van private corruptie, bendevorming, witwaspraktijken en valsheid in geschrifte. Na het betalen van een borgsom van een kwart miljoen euro werd hij toen vrijgelaten. Wel werd er tijdens die operatie een Porsche, een Ferrari, een Range Rover, een boot, twee appartementen en zeven miljoen euro in beslag genomen.

Ook in april 2019 al huiszoekingen

De operatie in september volgde op eerdere huiszoekingen in april toen speurders binnenvielen bij Anderlecht, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en een makelaarskantoor. Die kwamen er op hun beurt dan weer naar aanleiding van een onderzoek tegen Henrotay dat opgestart werd in 2018. Peter Smeets, ex-werknemer van Henrotay en nu actief voor het makelaarsbureau Let’s Play - had even daarvoor een strafklacht met burgerlijke partijstelling ingediend. Smeets beweerde dat er op de transfers van gewezen Anderlecht-spelers Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Romelu Lukaku en Aleksandar Mitrovic miljoenen euro’s werden achtergehouden door Henrotay. Voor de duidelijkheid: met het lopende onderzoek in de zaak Propere Handen hebben de huiszoekingen van toen en nu niets te maken.