‘Piek coronavirus komt pas over week tot tien dagen’

Het coronavirus zal over een week tot tien dagen zijn piek bereiken alvorens af te zwakken, zegt Zhong Nanshan, een Chinese wetenschapper gespecialiseerd in longziekten. Het dodentol en aantal besmetting blijft oplopen.

Het coronavirus dook op in minstens twaalf landen, verspreid over vier continenten en maakte woensdagochtend al 132 doden in China. Bijna allemaal stierven ze in Hubei, het epi­centrum van de epidemie. Maandag bevestigden de autoriteiten dat er ook elders, waaronder in Peking, vijf doden te betreuren vielen. In de autonome regio Hongkong werden zes gevallen geregistreerd, in Macao gaat het om vijf gevallen.

Het aantal besmette personen in China is intussen opgelopen tot ongeveer 6.000. Dat bevestigen de Chinese autoriteiten woensdag. Er zijn ruim 1.450 nieuwe gevallen vastgesteld, waardoor nu vaststaat dat ongeveer 6.000 mensen het coronavirus hebben. Vermoedelijk dragen wereldwijd 10.000 mensen het virus.

Maatregelen

Toch denkt Zhong Nanshan dat het niet dezelfde vaart zal lopen als bij het sarsvirus. Hij hielp destijds mee bij de in­perking daarvan. ‘Het is moeilijk te voorspellen wanneer de piek bereikt wordt. Maar ik schat over zeven tot tien dagen’, zegt hij.

Ondertussen hebben Frankrijk en Duitsland nieuwe maatregelen genomen: onze zuiderburen hebben het Europese Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties (ERCC) geactiveerd. Dat kan helpen bij de repatriëring van Europese burgers uit China. Berlijn wil dan weer dat piloten van binnenkomende vluchten uit China voor de landing verslag uit­brengen over de gezondheids­toestand van de passagiers. Reizigers uit China moeten een formulier invullen over hun whereabouts in de dertig dagen die volgen op hun aankomst.

Cartoonrel

Het virus veroorzaakt diplomatieke spanning tussen China en Denemarken. De Deense krant Jyllands-Posten weigert zich te verontschuldigen voor een cartoon van een Chinese vlag waarop het coronavirus de plaats inneemt van de vijf sterren.

In België pleit minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) voor waakzaamheid, maar reden tot paniek is er niet. In België is er tot nog toe geen enkele corona­patiënt opgedoken, en wie mogelijk besmet is, wordt getest en geïsoleerd in het Sint-Pieters­ziekenhuis in Brussel. Ook over het aantal ziekenhuisbedden moeten mensen zich niet on­gerust maken, zei De Block. ‘We zullen niet meteen een half stadje moeten platgooien om er een veldhospitaal op te richten.’