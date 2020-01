Remco Evenepoel blaast tegenstand weg in tijdrit Ronde van San Juan en neemt stevige optie op eindzege

De hype rond Remco Evenepoel zal nog niet meteen gaan liggen. De 20-jarige Sportman van het Jaar mocht dinsdag voor het eerst starten in zijn trui van Europees kampioen tijdrijden en blies in de individuele chronorit van de Ronde van San Juan de tegenstand helemaal weg. Goed voor de eerste Belgische wielerzege van het seizoen. Evenepoel pakt ook de leiderstrui resoluut in handen en neemt een flinke optie op de eindzege in Argentinië. Buiten de Italiaan Filippo Ganna (op 32 seconden) telt de rest van het peloton al meer dan een minuut achterstand op onze landgenoot.

‘Het is de eerste keer dat ik kan starten in mijn trui van Europees kampioen tijdrijden. Ik kijk er enorm naar uit.’ En of Remco Evenepoel zin had in zijn eerste echte test van het prille wielerseizoen: een individuele tijdrit van 15,2 km van Ullum naar Punta Negra in de derde etappe van de Ronde van San Juan. Enkele uren voor de start had de Belgische ‘Sportman van het Jaar’ al een foto van zichzelf met een tijdrithelm op in bed gepost op Instagram.

Evenepoel ging als een kanon van start. Bij het eerste tussenpunt had hij de toptijd van Bodnar al met meer dan een halve minuut weggeblazen. En dan moest het klimmetje naar Punta Negra (1.200 meter aan gemiddeld 7,8%) nog komen. Voorovergebogen op zijn wegfiets - een tijdritfiets was niet toegelaten - diepte de vice-wereldkampioen tegen de klok zijn voorsprong alleen nog maar uit. Na de finish plofte Evenepoel stikkapot in een stoeltje in het midden van de weg. ‘Mijn benen zijn leeg. Dat is normaal als je alles gegeven hebt’, pufte hij. ‘Ik hoop dat het voldoende is voor de ritzege en de leiderstrui.’

Etapa / Stage 3



🇦🇷 #32 @EvenepoelRemco @deceuninck_qst arriba bajando la barrera de los 20 minutos, 19m 16s.



🇬🇧 #32 @EvenepoelRemco @deceuninck_qst leads the stage with 19m 16s. pic.twitter.com/9mM9aFhXQa — Vuelta a San Juan OK (@vueltasanjuanok) January 28, 2020

Evenepoel hoefde niet te stressen in de hot seat. Vanop het grote scherm aan het podium zag hij dat de verzamelde concurrentie niet eens in de buurt kwam van zijn kanontijd. Toen de Italiaan Filippo Ganna, wereldrecordhouder achtervolging, maar liefst 32 seconden trager dan Evenepoel over de streep bolde, balde onze landgenoot zijn vuist en riep hij ‘yes’. Veteraan en tijdritspecialist Bodnar kon alleen maar bewondering hebben voor zoveel meesterschap. ‘Ik hoopte 20 tot 30 seconden te verliezen maar meer dan anderhalve minuut? Zo eentje wordt er maar om de tien jaar geboren. De vorige was Peter Sagan. Ik zag dit al aankomen twee jaar geleden op het WK in Innsbruck maar hij gaat sneller dan ik durfde te vermoeden. Over enkele jaren is het bingo voor hem in de Tour.’

Remco Evenepoel neemt dankzij deze machtsontplooiing nu resoluut de leiding over van Fernando Gaviria, die zijn tijdrit moest afwerken in een flink onweer en bijna twee minuten verloor. Buiten de Italiaan Filippo Ganna (op 32 seconden) telt de rest van het peloton al meer dan een minuut achterstand op onze landgenoot. Deceuninck-Quick-Step heeft nu nog vier etappes te gaan om de leiderstrui van Evenepoel te verdedigen. Daarbij kan de blauw-witte armada van Patrick Lefevere niet meer rekenen op de diensten van Julian Alaphilippe. De Fransman, die vorig jaar nog de tijdrit won in de Ronde van San Juan, gaf op met maagproblemen.

Top-zes (zowel rituitslag als klassement)

1. Remco Evenepoel (Deceuninck - QuickStep): 19’16’

2. Filippo Ganna (Italy) + 32’

3. Oscar Sevilla (Team Medellin): +1’08’

4. Nelson Oliveira (Movistar Team): +1’25’

5. Brandon McNulty (UAE-Team Emirates): +1’26’

6. Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe): +1’27’