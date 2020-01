Onderzoek naar moord bij brand in Beersel

Het parket Halle-Vilvoorde opent een gerechtelijk onderzoek voor moord en opzettelijke brandstichting in een bewoond huis in Beersel. Bij de brand liet dinsdag een 39-jarige vrouw het leven, haar 42-jarige echtgenoot raakte zwaar verbrand.

Het vuur in de woning in de Stationsstraat werd omstreeks 12.15 uur opgemerkt. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de woning en bleek het vuur vooral op de eerste verdieping te woeden, aan de achterzijde van de woning. Op het moment van de brand waren in de woning twee personen aanwezig, een 39-jarige vrouw en haar 42-jarige echtgenoot. De man raakte ernstig verbrand en werd naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek overgebracht. Voor zijn echtgenote kwam alle hulp te laat.

De brand is volledig geblust, maar de schade aan de woning is aanzienlijk. Het parket stuurde het gerechtelijk labo, een branddeskundige en de wetsarts ter plaatse voor een eerste onderzoek.

‘Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk, maar het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord en opzettelijke brandstichting in een bewoond huis met dodelijke afloop, en gaat vanavond samen met de onderzoeksrechter ter plaatse komen’, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre aan Belga.