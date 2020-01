260.000 keer daagde bus of tram niet op

Een veertigste van het totale aanbod tram- en busritten werd vorig jaar door De Lijn op het laatste moment geschrapt.

Het aantal geschrapte bus- en tramritten was nog nooit zo hoog. De toename is zelfs opvallend fors, zeker wanneer de afgeschafte ­ritten door stakingen buiten beschouwing gelaten worden. Dan lag het aantal met 168.000 ruim dubbel zo hoog als in 2018, en zelfs minstens vier keer hoger dan tijdens alle jaren daarvoor.

De reiziger voelde dat, zegt ­Peter Thoelen van reizigers­organisatie Treintrambus. ‘Dit is betreurenswaardig. Als we meer mensen willen overtuigen om uit hun auto te stappen, moeten de alternatieven betrouwbaar zijn. Als er een buslijn is, moet ze rijden. Anders zal De Lijn reizigers verliezen.’

Vergrijzing

Op zoek naar het waarom van al die geschrapte ritten, kijken De Lijn en de vakbonden naar het schrijnende tekort aan chauffeurs dat het bedrijf intussen al ­jaren teistert. ‘Het tekort bereikte een piek kort voor de zomer en ook ­erna, in september en oktober’, zegt Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn. ‘We waren toen volop aan het rekruteren, maar veel nieuwe chauffeurs moesten nog een opleiding volgen.’ Dat leidde vooral tot problemen in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar het personeelsprobleem sinds jaar en dag het grootst is.

Tegen het eind van het jaar had De Lijn wel al haar 624 open­staande vacatures voor chauffeurs ingevuld en was het aantal geschrapte ritten daardoor teruggelopen, zegt Kesteloot.

Dat bevestigt Jo Van der Herten van de christelijke vakbond ACV. ‘In de meeste regio’s zijn de tekorten intussen weggewerkt’, zegt hij. Maar dat betekent niet dat De Lijn op haar lauweren kan rusten. ‘De uitstroom opvangen zal ook de komende jaren permanente inspanningen blijven vragen.’ De Lijn lijdt onder vergrijzing en een omgekeerde leeftijdspiramide. Veel babyboomers gaan met pensioen. ‘We zullen dit jaar minstens evenveel nieuwe chauffeurs moeten aanwerven als vorig jaar’, zegt Kesteloot.

De Lijn stelt zich alvast tot doel om het aandeel geschrapte ritten in 2020 te reduceren van 2,4 procent vorig jaar naar minder dan 1 procent. Dat zal van groot belang zijn om haar reizigers tevreden te houden, beseft Kesteloot. ‘Uit elke bevraging opnieuw blijkt dat betrouwbaarheid een cruciale factor is voor de tevredenheid van onze klanten.’ Dat die betrouwbaarheid vorig jaar niet goed zat, voelde De Lijn dan ook in de box met klachten van reizigers. Die telde 72.500 stuks. Dat is ruim een derde meer dan in 2018.