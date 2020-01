Coens: ‘Alle pistes besproken, verkiezingen optie als niets lukt’

Verrassing bij het Paleis: informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) krijgen nog één week verlenging voor hun opdracht. Coens: ‘We mogen nooit zonder hoop zijn in dit land.’

‘Ze zullen enkele elementen verder aftoetsen en hun eindconclusies voorleggen op 4 februari 2020’, klinkt het in een persmededeling van het Paleis. Dat kwam op de verschillende redacties in ons land binnen na een onderhoud van vier uur lang op het paleis in Brussel. Dat is uitzonderlijk lang, gewoonlijk duurt zo’n onderhoud niet veel langer dan een uur.

Bouchez en Coens krijgen een ‘ruime’ opdracht, er is geen duidelijke richtlijn naar welke formatie ze moeten toewerken. ‘We gaan op zoek naar een meerderheid in dit land’, zei Coens bij het buitenkomen. Bouchez bleef optimistisch: ‘Het goede nieuws is dat er oplossingen mogelijk blijven, maar er is nog een lange weg af te leggen.’ Volgens Bouchez is dit wel de laatste verlenging, op vier februari is hun opdracht voorbij.

Voor de micro van Terzake kwam Coens nog even aan het woord, al bleef hij erg op de vlakte: ‘We hadden heel veel te bespreken’, zei Coens. ‘We hebben verslag uitgebracht over wie wat gezegd heeft, en over de inhoud. Alle mogelijke pistes zijn besproken, verkiezingen zijn altijd ook een optie als niets lukt, maar laat ons hopen dat het nog lukt. Je kan niet ontkennen dat de situatie niet eenvoudig is. We mogen nooit zonder hoop zijn in dit land. Het is de wil van iedereen om een regering te vinden. Ik roep iedereen op om tot een meerderheid te komen.’

De verlenging van hun opdracht is een grote verrassing. Betrokkenen in de Wetstraat waren het er eerder vandaag over eens dat een verlenging niet aan de orde was. Zeker na de striemende kritiek van PS-voorzitter Paul Magnette aan het adres van de N-VA maandag. Coens en Bouchez kwamen met lege handen aan bij de koning. Maar een nieuwe figuur het veld insturen blijkt ook geen voor de hand liggende optie. Mogelijk wil de koning een beslissing over de volgende stap in de formatie over de nieuwjaarsspeech met de gezagsdragers van het land van tillen. Die vindt donderdag plaats.