Hamas verwerpt Amerikaans vredesplan

De Palestijnse beweging Hamas, die aan de macht is in de Gazastrook, heeft het Amerikaans vredesplan voor het Midden-Oosten verworpen .

‘Vandaag zeggen we dat we dit plan verwerpen. We aanvaarden geen substituut voor Jeruzalem als hoofdstad van de Palestijnse staat’, zei Khalil al-Hayya, een kaderlid van de islamistische beweging.

Het vredesplan van Trump spreekt van Jeruzalem als de ‘ondeelbare’ hoofdstad van Israël, terwijl het plan tegelijk de weg opent voor een Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

Aan het plan is drie jaar gewerkt maar nauwelijks met Palestijnse inbreng. Niemand van de Palestijnse Autoriteit was aanwezig in Washington bij de presentatie van het plan, het contact met de Amerikaanse regering werd door de Palestijnen twee jaar geleden verbroken nadat de Trump-regering Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkende.

In de Gazastrook werd vanmiddag trouwens betoogd tegen het plan.