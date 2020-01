Europa na de Brexit: het wordt een jaar vol spanningen

De Brexit is een feit. Voor het grote publiek zal het vanaf nu minder spectaculair zal zijn. Maar achter de schermen wordt het spannender dan ooit.

Aan het eind van dit jaar moet er een akkoord liggen over de samenwerking tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie. En daarbij staat veel op het spel. Kunnen Belgische studenten nog gaan studeren in Londen? Mogen Franse vissers nog gaan vissen op Britse wateren? Wordt Groot-Brittannië ‘de concurrent aan onze buitendeur’? Niemand weet wat de plannen van Boris Johnson precies zijn. ‘Dat zorgt voor onrust.’

