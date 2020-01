Meerderheid houdt komst Van den Brande naar parlement tegen

De meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD weigeren Luc Van den Brande, de voorzitter van de raad van bestuur van de VRT, naar het parlement te laten komen. ‘Het lijkt erop dat dit potje gedekt moet blijven’, reageert Elisabeth Meuleman (Groen), voorzitter van de commissie Media.

Bij het aanslepende conflict aan de top van de VRT kwam Luc Van den Brande (CD&V), de voorzitter van de raad van bestuur, de afgelopen dagen steeds meer in het vizier. Deze krant schreef onder meer dat Van den Brande voor de raad van bestuur bezwarende informatie achterhield over directielid Peter Claes, van wie CEO Paul Lembrechts het ontslag had gevraagd. Hij zou Claes dus de hand boven het hoofd gehouden hebben waardoor de positie van Lembrechts werd verzwakt.

De voorzitter van de commissie-Media, Elisabeth Meuleman (Groen), kreeg daarop van verschillende fracties in het Vlaams Parlement, waaronder ook regeringspartij Open VLD, de vraag om Van den Brande uit te nodigen om tekst en uitleg te geven in het parlement. Van den Brande leek daar in eerste instantie ook toe bereid, maar vandaag staan de meerderheidspartijen alsnog op de rem.

Vrijdag werkbezoek

‘We moeten als parlementsleden toch ergens onze grenzen moeten bewaken’, reageert CD&V-parlementslid Karin Brouwers. ‘We hebben vorige week al een debat gehad met de minister van Media en zowel het charter deugdelijk bestuur als het Mediadecreet maken het juridisch moeilijk om Van den Brande te ondervragen in het parlement’, zegt Brouwers. ‘Laat ons nu geen zwartepieten doorschuiven en de CEO zijn werk laten doen.’

Ook N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele geeft aan dat zijn partij er ‘net als CD&V geen vragende partij voor was’ om Van den Brande uit te nodigen. ‘Normaliter wordt de minister ter verantwoording geroepen en niet de voorzitter. Er is vrijdag ook al een werkbezoek gepland van de commissie Media aan de VRT. De parlementsleden kunnen dan in informele sfeer van gedachten wisselen met de voorzitter.’

Schoorvoetend

Ook de derde coalitiepartner Open VLD, die nochtans kritisch was voor Van den Brande, sloot zich daar uiteindelijk schoorvoetend bij aan. ‘CD&V vond het niet opportuun om Van den Brande uit te nodigen. N-VA sloot zich daarbij aan en Open VLD uiteindelijk ook’, berust Vlaams parlementslid Stephanie D’Hose (Open VLD) in de beslissing.

Commissievoorzitter Elisabeth Meuleman (Groen) ‘betreurt’ de keuze van de meerderheid. ‘Iemand die recht in zijn schoenen staat, heeft er alle baat bij om naar de commissie te komen. Het lijkt erop dat dit potje gedekt moet blijven.’

Audit

Ook SP.A-parlementslid Katia Segers reageert ontgoocheld. Zij gaat alvast aandringen op een audit van hoe de beleidsbeslissingen (contracten bijvoorbeeld) worden genomen bij de VRT. Ze wil weten hoe kan vermeden worden wat er is misgelopen bij het optreden van Peter Claes bijvoorbeeld.