Trump stelt Midden-Oostenplan voor: 'realistische tweestatenoplossing'

Samen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Amerikaanse president Donald Trump het langverwachte Midden-Oostenplan voorgesteld. 'Een historische doorbraak.'

'Vandaag neemt Israël een grote stap richting vrede', zei Trump aan het begin van de persconferentie. 'Mijn plan brengt Israël dichter bij vrede. De jeugd in Israël is klaar voor een hoopvolle toekomst.'. Het is volgens de Amerikaanse president het 'meest gedetailleerde plan ooit'. Het zou 80 bladzijden lang zijn.

Volgens Trump is het ook 'een historische kans voor de Palestijnen op een eigen onafhankelijke staat'. Maar er rijst meteen onduiduidelijkheid over twee quotes van Trump over Jeruzalem. Hij zei enerzijds dat 'Jeruzalem de onverdeelde hoofdstad van Israël blijft', en anderzijds dat er een 'Palestijnse hoofdstad in Oost-Jeruzalem komt'.

Ook Netanyahu nam het woord. 'President Trump, Donald, ik ben vereerd hier bij u te zijn vandaag.' Ook de Israëlische premier noemt het een 'historische dag'. Hij roemt Trump voor de erkenning van een deel van de Jordaanse vallei als onderdeel van Israël. Te veel plannen hebben in het verleden druk gezet op Israël om zich terug te trekken uit cruciale gebieden, maar u hebt erkend dat Israël soevereiniteit moet hebben over de Jordaanvallei. President Trump, u bent de grootste vriend die Israël ooit in het Witte Huis heeft gehad.'

Netanyahu gaat ermee akkoord om vredesgesprekken te starten met de Palestijnen, op basis van dit plan. Maar de Palestijnen hebben het plan op basis van lekken al afgekeurd.

Aan het plan is drie jaar gewerkt, onder leiding van Trumps schoonzoon Jared Kushner. In Gaza komen honderden Palestijnen al op straat om te betogen tegen het Amerikaanse plan. De betogers verbranden foto’s van Trump en steken Amerikaanse vlaggen in brand.