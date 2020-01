Gezocht: koppel dat op Ibiza wil wonen voor salaris van 2.300 euro

Er is een nieuwe vacature op het Spaande eiland Ibiza, die volledig past binnen de categorie ‘droomjob’. Silver Swan, lokaal bureau dat huispersoneel voorziet op exclusieve plekken, is immers op zoek naar een koppel dat zijn intrek wil nemen in een villa. Het maandloon? 2.350 euro.

De bewoners van een heuse villa zoeken een koppel dat het huishouden wil runnen. Dat houdt in dat erop toezien dat het pand en omgeving goed worden onderhouden, maar ook dat ze 's ochtends en 's avonds een maaltijd bereiden voor de familie en instaan voor de boodschappen. Daarbovenop wordt ook van hen verwacht dat ze assisteren bij het organiseren van feesten.

Voor al die inzet wordt een loon van 2.350 euro per persoon voorzien. Al kan dat bedrag eigenlijk als budget worden gebruikt om uit te gaan, want de job biedt gratis kost en inwoon en ook reiskosten worden vergoed.

Slapen doe je in een privékamer in de villa of in een bijhorend appartementje. Ontspannen in het zwembad, de jacuzzi en het Turks stoombad is toegelaten in de vrije momenten. Naast de ‘werkuren’ heb je volgens de vacature ruim voldoende tijd om het Balearische eiland te verkennen, zeker wanneer het gezin zelf op vakantie is.