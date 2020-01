Clijsters twee jaar langer voorzitter Belfius

Jos Clijsters wil nog twee jaar langer voorzitter blijven van staatsbank Belfius. Dat heeft minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) in de Kamer gezegd.

Na een hobbelig parcours in de zoektocht naar een vervanger heeft Jos Clijsters nu toch aangegeven dat hij langer voorzitter wil blijven. Dat heeft De Croo vanmiddag in de Kamercommissie Financiën gezegd. ‘De heer Clijsters had eerder aangegeven zichzelf niet meer te willen opvolgen’, zei de minister. ‘Hij heeft nu echter bevestigd dat hij, vanuit het oogpunt van continuïteit en stabiliteit, volledig beschikbaar blijft voor het voorzitterschap van Belfius en dat voor een periode van maximaal twee jaar, omdat hij na twee jaar de leeftijdslimiet zou bereiken.’

Volgens De Croo krijgt deze oplossing de steun van de onderneming, het management en de raad van bestuur. Clijsters krijgt ook de volle steun van de minister zelf: ‘Zijn deskundigheid en ervaring krijgen breed respect en zijn beschikbaarheid als voorzitter past in mijn ogen ook in de periode van lopende zaken.’

Voor het finale groene licht zal eerst het remuneratiecomité zich formeel uitspreken, dan de raad van bestuur. De algemene vergadering heeft het laatste woord op 29 april.