Nieuwe rollercoaster op komst in Bellewaerde

Pretpark Bellewaerde heeft dinsdag een nieuwe attractie aan de media voorgesteld. De rollercoaster ‘Wakala’ zou al in de lente van 2020 in gebruik kunnen worden genomen.

In het najaar van 2019 startte het park met de funderingswerken van de rollercoaster. Dinsdag werd de naam van de attractie feestelijk voorgesteld, Wakala. Het thema van de nieuwe attractie is de cultuur van de Canadese Kwakiutl-indianen.

Verwacht geen loops, met de nieuwe attractie wil het pretpark vooral families aantrekken. De rollercoaster is geschikt voor kinderen vanaf één meter. ‘Het is een rustige attractie zodat het hele gezin ervan kan genieten. Door dit soort investeringen willen we als pretpark innovatief blijven’, vertelt directeur Stefaan Lemey.

De achtbaan is 660 meter lang, 21 meter hoog en gaat maximum vijftig kilometer per uur. Drie treinen zullen in totaal voor een capaciteit van 1.000 mensen per uur zorgen. De nieuwe attractie kost 7,5 miljoen euro en is daarmee de grootste investering van het park in een attractie sinds 1999.