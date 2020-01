Hij is er opnieuw in geslaagd. Als er één outfit bij de Grammy’s in het collectief geheugen zal belanden, dan wel die van Billy Porter. Hij bewijst dat je als man meer opties hebt dan je denkt. Toch als je een beetje lef hebt.

Toen Billy Porter vorig jaar als eerste openlijk homoseksuele man de Emmy won voor beste acteur in een dramareeks – voor zijn rol als de flamboyante Prey Tell in Pose