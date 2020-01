‘Kobe Bryant hielp me om weer in mezelf te geloven, om erop te vertrouwen dat ik terug zou komen.’ Het klinkt als een lofzang voor een overleden collega, maar Novak Djokovic zei al dat moois daags voor de basketbalspeler om het leven kwam. Dinsdag had de Serviër moeite om zijn tranen te bedwingen na zijn gewonnen wedstrijd op de Australian Open.

Het was een aangeslagen Novak Djokovic dinsdagavond in Melbourne. Hij had dan wel vrij eenvoudig gewonnen van de Canadees Milos Raonic in de kwartfinales op de Australian Open (6-4, 6-3 en 7-6 (7/1)), de Serviër zat met zijn hoofd bij de omgekomen Amerikaanse basketballegende Kobe Bryant. Op zijn jasje stonden de initialen ‘KB’ en de cijfers 8 en 24, verwijzend naar de nummers waarmee Bryant speelde.

‘Hij (Kobe Bryant, red.) was mijn mentor, mijn vriend. Het is hartverscheurend om te zien en te horen wat er met hem en zijn dochter gebeurd is’, zei Djokovic tegen interviewer John McEnroe, waarna de tennisser even stil werd en tegen de tranen vocht.

‘Ik hou van Kobe, wie niet?’

Dat Djokovic een nauwe band had met Bryant, was bekend. Eind vorige week had de Serviër in een interview met de Amerikaanse sportzender ESPN nog vol lof gesproken over de basketballegende. Een journaliste vertelde dat ze vorig jaar met Bryant gesproken had op de US Open, en hem gevraagd had voor welke van de drie ‘tennisgroten’ (Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic) de basketballer supporterde. ‘Novak is my guy’, zou Bryant gezegd hebben.

Gevraagd naar hun band, zei Djokovic op ESPN: ‘Kobe is een van mijn mentors geweest - als ik dat mag zeggen - toen ik het moeilijk had door de blessure aan mijn elleboog, en mentaal en emotioneel worstelde met mijn terugval op de ranglijst. Hij was een van de mensen die er voor mij was, en die me waardevol advies kon geven. Hij hielp me op weg om weer in mezelf te geloven en erop te vertrouwen dat ik zou terugkomen. Ik ben hem erg dankbaar. Ik hou van Kobe, wie niet?’, zei hij lachend. Een dag later was Bryant dood.

Djokovic deelde gisteren op Twitter een foto van zichzelf en Bryant. ‘Mijn hart rouwt bij het horen van het nieuws vandaag. Kobe was een fantastische mentor en een vriend. Jij en je dochter zitten voor altijd in mijn hart. Er zijn niet genoeg woorden om mijn diepste medeleven te betuigen met de Bryants en elke familie die te lijden heeft onder deze tragedie. RIP, mijn vriend.’

My heart truly mourns over the news today. Kobe was a great mentor and friend to me. You and your daughter will live forever in our hearts. There are not enough words to express my deepest sympathies to the Bryants and every family suffering from this tragedy. RIP my friend pic.twitter.com/VRmgaOaITT — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 27, 2020

In de halve finales treft Djokovic Roger Federer (ATP 3), die eerder op de dag in Australië zeven matchballen overleefde tegen de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP 100).