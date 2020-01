Stoffelijke resten vermiste Belgische loodgieter gevonden

De Nederlandse politie meldt dat er stoffelijke resten zijn gevonden in de zaak van vermiste Belgische loodgieter Johan van der Heyden.

De 56-jarige loodgieter uit Lint was al sinds 2 juni vorig jaar vermist. Er werden zeven mensen aangehouden, maar het bleef onduidelijk wat er met de man gebeurd was. De lokale politie bevestigt nu dat in de betonkuip die enkele dagen geleden werd opgevist uit het Schelde-Rijnkanaal in Nederland, het lichaam van Johan van der Heyden werd aangetroffen.

De Nederlandse politie zocht sinds vorige donderdag opnieuw naar het lichaam van de vermiste loodgieter, ‘op basis van nieuwe en betrouwbare informatie’, zo luidde het. Bij het uitkammen van delen van het Schelde-Rijnkanaal uit, werd een betonkuip opgevist.

'Het NFI (het Nederlands Forensisch Instituut, nvdr.) heeft onderzoek gedaan naar de op 23 januari aangetroffen speciekuip met beton. Uit dat onderzoek blijkt dat er stoffelijke resten van Johan Van der Heyden in die kuip zitten. De familie is inmiddels in kennis gesteld over deze vondst. Het onderzoek in de zaak gaat door', zo meldt de Nederlandse politie dinsdag.

De hoofdverdachten in de zaak zijn de Nederlander Nicky S. (31) en de Belgische Wanda. Zij zouden de Belg gegijzeld hebben, na een poging om hem te beroven. De politie gaat uit van het scenario dat ze Van der Heyden naar Steenbergen hebben gebracht in zijn eigen bestelbus, hem daar een paar dagen vasthielden, en hem vervolgens vermoordden. De politie denkt dat Nicky S. het lichaam in stukken zaagde, deels verbrandde en de overblijfselen in een betonkuip goot. De hoofdofficier van justitie in Breda heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de informatie die tot oplossing leidt.