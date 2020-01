Belg is Europees kampioen kleren dumpen

14,8 kilo per kop per jaar. Zoveel textiel gooien wij Belgen weg, waarvan het grootste deel verbrand wordt of gedumpt op stortplaatsen. Het geeft ons de titel van grootste textieldumpers van Europa. De positieve noot: we recycleren ook heel veel én we doneren veel kledij aan het goeie doel.

Vintage is dan toch niet zo hip als gedacht. Dat concludeerde Labfresh, een Amsterdams modelabel voor duurzame herenkleding, dat data van de vijftien Europese landen met de grootste hoeveelheden textielafval bij elkaar puzzelde. Daarbij werd onder andere gekeken naar de totale afvalberg, maar ook hoeveel geld per hoofd wordt uitgegeven aan nieuwe kledingkoopjes en de export van tweedehandskleding.

Italië komt als slechtste leerling uit de klas, met een jaarlijkse productie van een indrukwekkende textielafvalhoop van 465.925 ton. Ons land doet het een paar posities ‘beter’, met een vijfde plaats, maar overtreft alle andere landen wel met de hoeveelheid kleren die de gemiddelde Belg op een jaar weggooit: 14,8 kilogram.

Slechte punten die we dan weer goedmaken met karma, want we blijken óók een van de beste recycleerders te zijn. Van die kleine 15 kilogram per hoofd wordt immers 1,5 kilogram gerecycleerd, en nog eens 1,2 kilo is herbruikbaar. Twee scores waarin we uitblinken in Europa, net als in het exporteren van tweedehandskleding naar landen in armoede: jaarlijks doneert België per persoon 16,7 kilo textiel aan het goede doel, voornamelijk via kledingcontainers.