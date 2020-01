Belgen in Frankrijk behouden Michelinster, voor het eerst Japanner op hoogste schavot

De recensenten van de Franse Michelingids hebben de keukens van Likoké (Cyriel Huysentruyt) en La Table de Castigno (Pieter De Maesschalck) opnieuw bekroond met een ster. Frankrijk deelt voor het eerst ook drie sterren uit aan een Japanse chef-kok.

De Franse editie van de restaurantgids werd maandagavond voorgesteld in Parijs, al was eerder deze maand al uitgelekt dat L’Auberge du Pont de Collonges van wijlen chef Paul Bocuse, het oudste driesterrenrestaurant van Frankrijk, van het hoogste schavot is gevallen.

Er zijn wel drie nieuwe restaurants die mogen toetreden tot het selecte kransje: Christopher Coutanceau (La Rochelle), L’Oustau de Baumanière (Glenn Viel, Baux-de-Provence) en Kei, het Parijse restaurant van de Japanse chef-kok Kei Kobayashi. Dat is een primeur. Het is de eerste keer dat een Japanner in Frankrijk wordt bekroond met de felbegeerde drie sterren.

Kobayashi leerde de kneepjes van het vak eerst bij zijn vader, die chef-kok was in een traditioneel Japans restaurant, maar trok daarna naar Frankrijk waar hij in de leer ging bij sterrenchefs Gilles Goujon en Alain Ducasse. Negen jaar geleden opende hij zijn eigen restaurant in de Franse hoofdstad.

Belgen

Goed nieuws was er ook voor de Belgen in Frankrijk. Likoké, het restaurant van Piet Huysentruyt in Les Vans behoudt zijn ster. Dat is een pluim op de hoed van zoon Cyriel, die vorig jaar de leiding over de keuken overnam van zijn vader. Ook Gentenaar Pieter De Maesschalck, chef in La Table de Castigno, dat vorig jaar een ster binnenhaalde, wordt opnieuw erkend.

Frankrijk telt in de nieuwe Michelingids 628 sterrenzaken, vier minder dan vorig jaar. Marc Veyrat, de chef-kok van tweesterrenrestaurant La Maison des Bois die vorige maand een rechtszaak tegen Michelin heeft verloren, had graag gezien dat het er nog eentje minder was, maar de restaurantgids ging ook dit jaar niet in op de vraag om zijn restaurant uit de gids te schrappen.