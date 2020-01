Onbekenden hebben dinsdagochtend een zware inbraak gepleegd op de fietsenwinkel Bike-Inn op de Meylandtlaan in Heusden-Zolder.

Ze konden aan de haal gaan met een vijftiental dure fietsen. De waarde van de buit bedraagt naar schatting tussen de 100.000 en 150.000 euro. De eigenaar van de fietsenwinkel werd rond 2.45 uur via het beveiligingssysteem verwittigd.

Op camerabeelden is te zien hoe de daders met twee bijlen inhakken op het grote venster naast de beveiligde toegangsdeur. Via de smartphone kon de winkelier zien hoe de inbrekers te werk gingen. Nadat het glas verbrijzeld was, drongen drie dieven de zaak binnen om er racefietsen en mountainbikes te stelen. In totaal waren de inbrekers met vier. Ze slaagden erin om vijftien fietsen mee te nemen. De politie van Heusden-Zolder ging ter plaatse, maar de daders waren al kunnen ontkomen.