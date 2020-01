Federer overleeft zeven matchballen en plaatst zich voor halve finales Australian Open

De Zwitser Roger Federer (ATP-3) maakte een sensationele comeback op de Australian Open. Hij overleefde in de vierde set maar liefst zeven matchballen tegen revelatie Tennys Sandgren (ATP-100) en haalde het in vijf sets: 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 en 6-3. Voor Federer is het de vijftiende keer dat hij het minstens tot de halve finale van het toernooi schopt.

Federer voelde zich fysiek niet top, had pijn, had verzorging nodig en stond na nog een gewonnen eerste set plots 2-1 in sets achter. MaarFederer geeft niet op. In meer dan 1.500 matchen deed hij het nog geen enkele keer. Ook tegen Sandgren zou het niet gebeuren.

Tennis🎾 - Roger Federer saves 7️⃣ match🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨points to become the first man in Open Era to reach 15 SEMI-FINALS at a specific Grand Slam. #AusOpen #Federer — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) January 28, 2020

Tegenstander overhoop gelopen

De Amerikaan stoomde nochtans zonder omkijken door. In de vierde set leek hij de match makkelijk te zullen binnenhalen, er volgden zeven matchballen, maar Sandgren bezweek onder de druk. De Amerikaan kon voor het eerst in zijn carrière de halve finale van een grand slam behalen, maar dat zou hem uiteindelijk dus niet lukken. Dat hij tussendoor ook nog eens werd aangelopen door een ballenmeisje maakte er zijn gemoed niet bepaald beter op.

One of the ballkids collided with Sandgren, knee hit his calf pic.twitter.com/dYzcE4Qwby — CJ Fogler (@cjzer0) January 28, 2020

Federer sleepte in die vierde set een tiebreak uit de brand, haalde daarin een 6-3-achterstand op en won de set nog. In de allesbepalende set die volgde, was de veer bij Sandgren gebroken, Federer haalde het: 6-3. Voor de Zwitser is het al de tweede keer dit toernooi dat hij matchballen moest overleven.

‘Soms heb je wat geluk nodig en ik denk dat ik vandaag ongelofelijk veel geluk heb gehad’, reageerde de tennislegende na afloop. ‘Als je zeven matchballen tegen krijgt, dan heb je de controle niet, ook al kan het soms zo lijken. Ik verdien deze (overwinning, red) niet, maar ik sta hier en uiteraard ben ik heel, heel gelukkig.’

In de derde ronde werkte hij er twee weg tegen de Australiër John Millman (ATP-47). Later deze dinsdag nemen Milos Raonic (ATP-35) en Novak Djokovic (ATP-2) het nog tegen elkaar op voor een volgend plekje in de halve finales. ‘Het wordt er niet eenvoudiger op, maar je weet het nooit. Met al die “lucky escapes” ga ik zonder verwachtingen de baan op. Ik had eigenlijk al aan het skiën moeten zijn in Zwitserland, maar ik ben nog steeds hier. Laten we er dus maar het beste van maken.’