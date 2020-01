Ook dat nog: man trekt zwaard uit aambeeld in Disneyland

Een 'te sterke' man heeft in het Disneyland-park in Anaheim (Californië) het zwaard van de Arthur-legenden uit de steen getrokken. Volgens de Disney-versie van de legende is hij nu 'de ware koning'. Waarvan precies, dat is niet duidelijk, maar dit is alvast niet wat de ontwerpers van de attractie in gedachten hadden.

Ter herinnering: in de vele vertellingen van de Arthur-legenden komt vaak een zwaard voor dat vastzit in een steen. Wie het zwaard uit de steen (in de Disneyfilm is het een aambeeld) kan trekken, mag zich de ‘ware’ koning der Britten noemen. In Merlijn de tovenaar, een losse Disney-interpretatie van de Arthur-legenden, trekt protagonist Arthur het zwaard uit een aambeeld om vervolgens tot koning gekroond te worden.

In het Disneyland-park in Anaheim staat eveneens een aambeeld met een zwaard zodat bezoekers foto's kunnen nemen terwijl ze de krachtpatser uithangen. Al deed één bezoeker net iets te hard zijn best. De man wilde een foto maken en trok uit alle macht aan het zwaard, waarna het afbrak. 'Mijn maat Sam heeft het zwaard uit het aambeeld gerukt en het kraakte', vertelt een van zijn vrienden aan WDW News Today, een website met nieuwtjes over Disneyland en Disneyworld. 'Het was zijn eerste bezoek aan Disneyland en hij is best een brede kerel. Ik had hem verteld dat hij een prijs zou krijgen als het hem zou lukken.'

Nog volgens ooggetuigen snelden personeelsleden toe om het gebroken zwaard snel weg te brengen. Ze maakten Sam duidelijk dat dit niet de bedoeling was en dat hij in feite een attractie vernield had. In theorie is de bezoeker nu niet alleen een vandaal, maar ook de heerser van Disneyland en vorst van the happiest place on earth.