Hinder bij MIVB door actiedag, NMBS en De Lijn wel vlot

De actiedag van de socialistische vakbond ABVV veroorzaakt dinsdagochtend hinder bij de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB. Slechts een derde van de bussen is uitgereden. Bij De Lijn en NMBS is er ‘zo goed als geen hinder’.

In Brussel is er hinder bij de bussen, maar zo goed als alle metro- en tramlijnen worden bediend, op vijf lijnen na. ‘Reizigers moeten wel rekening houden met lagere frequenties en hogere wachttijden’, zegt woordvoerster An Van hamme.

‘De hinder zal nog de hele ochtend blijven duren’, aldus Van hamme. ‘Voor de impact op de avondspits is het afwachten tot de ploegenwissel.’

Bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn is er ‘zo goed als geen hinder voor onze bussen en trams’, meldt woordvoerster Astrid Hulhoven. ‘Reizigers die echt 100 procent zeker willen weten of hun bus of tram rijdt, kunnen zoals steeds hun halte opzoeken in onze app.’

Ook bij spoormaatschappij NMBS heeft de actiedag van ABVV ‘geen impact’, aldus woordvoerder Bart Crols.

Het ABVV komt dinsdag op straat uit ongerustheid over de toestand van de sociale zekerheid en de sociale bescherming, maar ook over de huidige politieke situatie. Om 10 uur wordt verzameld aan Brussel-Noord. De manifestatie vertrekt om 11 uur en stapt richting Brussel-Zuid, waar rond 13 uur de top van de vakbond en ook de socialistische mutualiteiten zullen speechen.