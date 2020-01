Op het proces werden de gesprekken met de euthanasieartsen afgespeeld die de familie van Tine Nys stiekem had opgenomen.

De familie van Tine Nys ging na haar euthanasie, op 27 april 2010, vrij snel op zoek naar antwoorden over ‘hoe dat toch mogelijk was geweest’. Tot op de laatste dag waren ze in de waan dat ...