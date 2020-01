VUB reikt eredoctoraat uit aan auteur Yuval Noah Harari

De Vrije Universiteit Brussel heeft maandagavond een eredoctoraat uitgereikt aan de filosoof Yuval Noah Harari, die de bestsellers ‘Sapiens’, ‘Homo Deus’ en ‘21 lessen voor de 21ste eeuw’ schreef.

Yuval Noah Harari, die maandagavond kwam spreken in de Lotto Arena, krijgt het eredoctoraat voor zijn jarenlange werk over de geschiedenis en toekomst van de mensheid en zijn kritisch denken over technologische evoluties.

De VUB viert dit jaar haar 50ste verjaardag en om dat te vieren, worden er een hele reeks eredoctoraten uitgereikt aan radicale denkers. Na een inleiding van Antwerps burgemeester Bart De Wever, mocht VUB-rector Caroline Pauwels vertellen waarom de Israëlische auteur perfect in dat plaatje past.

‘Hij denkt na over wat de mensheid kan zijn en worden wanneer je radicaal digitaal gaat’, vertelt rector Pauwels.

In zijn boeken gaat Harari op zoek naar antwoorden op zijn vragen en dat vindt de VUB erg belangrijk, want het denken en de wetenschap begint met vragen stellen. Door zijn kritisch denken over de technologische toekomst wordt Harari door de rector gezien als een ideale gids voor de jongste generatie studenten.

‘Hij doet dat op een interdisciplinaire manier en op macro perspectief. Hij zoekt naar de grote verbanden en grote vragen en is tegelijk kritisch. In dat opzicht kunnen de inzichten van Harari bijzonder inspirerend zijn voor onze studenten en relevant zijn voor zowat elke studierichting’, legt Pauwels uit.

Het eredoctoraat werd daarom in aanwezigheid van 21 VUB-studenten uitgereikt, want de universiteit draagt de titel tegelijkertijd op aan iedereen die vandaag in de 21ste eeuw 21 jaar oud is.