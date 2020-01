Advocaat Delphine Boël: 'Vanaf nu zal zij een legitiem kind zijn'

Het DNA-onderzoek dat aantoont dat koning Albert II de biologische vader is van Delphine Boël, is ‘een belangrijke stap in de lange strijd die ze al verschillende jaren voert om haar werkelijke identiteit op onweerlegbare wijze te laten vaststellen’. Dat zegt Marc Uyttendaele, de advocaat van Boël.

‘Delphine Boël heeft kennis genomen van de resultaten van het genetisch onderzoek dat aantoont dat Albert II wel degelijk haar biologische vader is’, reageert advocaat Marc Uyttendaele maandagavond.

Hij wijst er in een mededeling ook op dat zijn cliënte ‘in het algemeen belang’ jarenlang heeft aanvaard om haar afkomst geheim te houden. ‘Dat gebeurde niet zonder leed’, aldus Uyttendaele. ‘Jacques Boël beschouwde haar niet als zijn dochter. Hij heeft er enkel voor gezorgd dat de schijn werd opgehouden, om een schandaal te vermijden.’ Omdat ze ook niet door Albert II erkend werd, bevond Delphine Boël zich ‘in een pijnlijke situatie van uitsluiting op emotioneel en sociaal vlak’, zo schrijft hij nog.

‘Die impasse heeft haar ertoe gebracht om te kiezen voor de gerechtelijke uitweg. Niet zozeer voor haarzelf, dan wel om te voorkomen dat haar kinderen met dezelfde moeilijkheden en met hetzelfde lijden geconfronteerd zouden worden.’

Sterkere woorden op RTL

In een interview op RTL sprak Uyttendaele duidelijkere taal.

'De voorbije jaren waren een langgerekte nachtmerrie. Ze had een wettelijke vader, die in het algemeen belang handelde maar haar geen genegenheid gaf. Ze had een biologische vader die haar brutaal verwierp. En dan volgde nog de sociale en emotionele uitsluiting. Eindelijk kan ze zich opgelucht voelen.'

'Delphine mag de zaak dan wel gewonnen hebben, het zal altijd een wonde blijven', vervolgde hij. 'De opluchting is groot, het is een persoonlijke overwinning maar het emotionele leed blijft groot. En dat is niet te genezen.'

'Maar de erkenning is er nu. Vanaf nu zal Delphine Boël een legitiem kind zijn, zoals alle andere legitieme kinderen. Maar u weet: het fortuin van Jacques Boël was onmetelijk veel groter dan dat van de koning. Voor het geld heeft ze het niet gedaan."

Uyttendaele had het ook over het officiële persbericht en vooral de toon ervan. 'Die toon heeft mijn cliënte pijn gedaan. Het bericht blinkt niet uit in grote elegantie. De koning stelt zichzelf voor als het slachtoffer, terwijl, voor de goeie orde, mijn cliënte (Delphine Boël dus, red) het is. Elke man doet soms dingen waar hij zijn verantwoordelijkheid voor moet nemen. Hij heeft dat jarenlang niet gedaan. Vandaag wel, dat moeten we erkennen.'