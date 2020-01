Alle kwartfinales Roland Garros worden op Philippe-Chatrier gespeeld

Dit jaar zullen alle kwartfinales van Roland Garros, zowel bij de mannen als de vrouwen, op court Philippe-Chatrier gespeeld worden. Dat deelde de organisatie maandag mee. Het tweede Grand Slam van het seizoen vindt van 17 mei tot 7 juni plaats.

De acht kwartfinales worden over twee dagen en vier sessies gespreid. Elke sessie krijgt een mannen- en een vrouwenwedstrijd. De eerste sessie van de dag start op de middag, de tweede niet voor 17u00. Tot vorig jaar werden er ook kwartfinales gespeeld op Suzanne-Lenglen, dat geen overdekking heeft.

“Alle kwartfinalisten zullen nu in identieke omstandigheden spelen”, verduidelijkt de organisatie. Aangezien er een dak boven OPhilippe-Chatrier is, kan het programma niet door het weer verstoord worden. alle spelers uit eenzelfde tabbelhelft zullen dus sowieso even veel rust krijgen tussen de wedstrijden.” .

