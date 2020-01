Eindelijk verteld: het verhaal van de Belgische roots van de grootste brouwer ter wereld

Ons land brengt weinig bedrijven voort van wereldformaat, maar Ab InBev, de grootste brouwer ter wereld, is wel van hier. Een pint op de vier die wereldwijd wordt gedronken is van hen. En dat spreekt tot de verbeelding. Hoe bracht het land van het bier de grootste brouwer ter wereld voort? Wetenschappers mochten in de archieven duiken om een stuk van de geschiedenis te reconstrueren. En dat is uitzonderlijk.

De academische historici Kenneth Bertrams (ULB) en Eline Poelmans (KU Leuven) doorpluisden met twee collega’s vijf jaar lang de archieven van de Belgische brouwerijen van AB InBev en de Belgische familiale aanhouders. Dat deden ze op vraag van het aan de families gelieerde fonds Baillet-Latour. In het bijna vierhonderd pagina’s dikke ‘Becoming the world’s biggest brewer’ beschrijven ze de geschiedenis van Artois, Piedboeuf en Interbrew tussen 1880 en 2000. De onderzoekers belichten daarin lang niet alleen de gloriemomenten van het bedrijf, maar ook de moeilijke momenten. Lise Bonduelle praat erover met economieredacteur Pascal Dendooven en weenschapsredacteur Dries De Smet.

Meer weten

Het boek over de Belgische roots van ABInbev heet ‘Becoming the world’s biggest brewer’. Het werd geschreven door Kenneth Bertrams, Julien Del Marmol, Sander Geerts en Eline Poelmans. En het is verschenen bij Oxford University Press

Lees hier Lees hier het artikel van Pascal Dendooven over het boek, met quotes van oud-AB-Inbev-bestuurder Arnoud De Pret, één van de initiatiefnemers van het boek

Lees hier het artikel van Dries De Smet over bedrijven en geschiedschrijving

Reageer

Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalisten Pascal Dendooven, Dries De Smet | Gast Eline Poelmans | Host Lise Bonduelle | Redactie Fien Dillen, Lise Bonduelle, Annelies Vanderoost | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.