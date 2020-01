Koning Albert II geeft toe dat Delphine Boël zijn biologische dochter is. Een opvallende wending in een lang verhaal dat begon toen Albert 'papillon' werd genoemd door Delphines moeder.

Het begon allemaal met één zinnetje in een biografie over Paola, opgeschreven door Mario Danneels. Hij sprak over een gerucht: dat prins Albert een buitenechtelijke dochter zou hebben. Niet ...