Koning Albert II geeft toe dat Delphine Boël zijn dochter is

Koning Albert II geeft toe dat Delphine Boël zijn biologische dochter is, nadat hij de uitslag van de DNA-test heeft vernomen. Dat werd maandag bekendgemaakt via een officiële mededeling. De koning zal ook niet langer juridisch betwisten dat hij de wettelijke vader is.

Alain Berenboom, de advocaat van de koning, verstuurde maandagavond een bericht naar de pers waarin staat dat koning Albert II wel degelijk de vader is van de 51-jarige Delphine Boël. Zij beweert al jaren een buitenechtelijke dochter te zijn van de koning, geboren uit zijn relatie met Sybille de Sélys-Longchamps.

Boël stapte in 2013 voor het eerst naar de rechter, om erkend te worden. In die juridische soap werd in mei uiteindelijk ook een DNA-staal van de koning afgenomen. Dat gebeurde pas nadat een bijkomende procedure hem een dwangsom van 5.000 euro per dag had opgelegd indien hij dit niet zou doen. Nu hij kennis heeft genomen van de resultaten van dat onderzoek, is koning Albert bereid te erkennen dat Delphine zijn dochter is, klinkt het. De koning zal ook niet langer juridisch betwisten dat hij de wettelijke vader is.

'Zelfs al zijn er juridische argumenten en bezwaren die aantonen dat legaal vaderschap niet noodzakelijk een weerspiegelijk is van biologisch vaderschap en dat de gevolgde procedure betwist kan worden, heeft koning Albert besloten om in eer en geweten een einde te maken aan deze pijnlijke procedure', klinkt het.

De koning wil erop wijzen dat hij sinds de geboorte van Delphine Boël op geen enkele manier betrokken is geweest bij haar opvoeding en dat hij altijd de relatie tussen haar en haar wettelijke vader (Jacques Boël, de toenmalige echtgenoot van Sybille de Sélys-Longchamps) heeft gerespecteerd.

'De beslissing van Delphine Boël om na meer dan veertig jaar de juridische en sociaal-emotionele band met haar vader te doorbreken, was het begin van een lange, pijnlijke procedure die juridisch contradictorisch bleek te zijn. Deze procedure respecteerde de privacy van de partijen niet. Uit respect voor de gerechtelijke instellingen wil de koning niet tussenkomen in debatten buiten de rechtszalen, daarom heeft hij besloten om op deze manier zijn positie in deze kwestie uit te leggen.'

Wat met de erfenis?

De beslissing van koning Albert II kan verstrekkende gevolgen hebben. Als officieel kind kan Boël immers aanspraak maken op een deel van zijn erfenis. Of ze ook de titel van prinses kan claimen, is niet duidelijk. Het hangt af van de wijze waarop een Koninklijk Besluit uit 2015 wordt geïnterpreteerd, waarin staat wie de titels van prins en prinses mogen dragen. De advocaten van Boël hebben echter steeds volgehouden dat het haar noch om de centen noch om de titel te doen is.