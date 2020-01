Vanavond op tv: Evi Hanssen verdiept zich in sextortion

Actualiteitsprogramma’s ‘Terzake’ en ‘De afspraak’ houden de studio’s vandaag gesloten door de VRT-staking, maar ook wie niet wil afstemmen op een herhaling kan vanavond met een gerust hart zijn televisie aanzetten.

THUIS

Eén, 20.00-20.30 uur

Stakingen komen, stakingen gaan, alleen Thuis blijft op Eén bestaan. Wie dacht na Thuis naar het nieuwe seizoen van Down the road te kijken, is eraan voor de moeite: dat ook down-patiënten last hebben van vliegschaamte en ze daarom dichter bij huis reizen, ziet u pas volgende week.

TOPDOKTERS

Vier, 20.35-21.30 uur

Geen vliegschaamte bij de nieuwe lading topdokters, maar hen vergeven we dat graag: als zij naar verre oorden vliegen, is het om mensen te helpen in oorlogsgebied. Topdokters zonder grenzen, voor het eerst.

HELP, MIJN BORSTEN STAAN ONLINE

Vier, 21.30-22.35 uur

Geen vliegschaamte, maar schaamte als je naaktfoto’s online vliegen, daar gaat dit nieuwe programma over. De titel belooft weinig goeds, Evi Hanssen wel: zij verdiept zich in de problematiek van sextortion, en gaat daarbij de confrontatie met de daders niet uit de weg. Als dat maar spectaculair afloopt.

THE AVENGERS

Q2, 20.35-23.10 uur

Oorspronkelijk was The Avengers een stripverhaal met superhelden van divers pluimage, zoals Thor (een god), Iron Man (een wetenschapper met snufjes), de Hulk (een slecht afgelopen experiment) en Captain America (een supersoldaat). In 2012 werd het ook een film die een rist sequels genereerde, maar deze is de beste.