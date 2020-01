Taliban zeggen achter crash Amerikaans vliegtuig in Afghanistan te zitten

De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor de crash van een Amerikaans militair toestel, maandag in Afghanistan. Alle inzittenden zouden volgens de radicaal-islamistische beweging zijn omgekomen.

Het kleine vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht crashte kort na 13 uur lokale tijd in de provincie Ghazni, in het oosten van Afghanistan. Volgens de Taliban was het op spionagemissie.

Amerikaanse regeringsautoriteiten bevestigen aan het persbureau Reuters dat het toestel, vermoedelijk een Bombardier E-11A, toebehoorde aan het Amerikaanse leger. Dit soort vliegtuigjes wordt door de Amerikaanse luchtmacht in Afghanistan gebruikt voor elektronisch toezicht, meldt het Amerikaanse blad Military Times.

Het Pentagon zegt voorlopig niet te willen reageren op de crash. Ook de Amerikaanse troepen in de hoofdstad Kaboel geven voorlopig geen commentaar. Nog volgens de Military Times is het Amerikaanse leger wel een onderzoek begonnen.

‘Minder dan tien’ inzittenden

Anonieme regeringsbronnen ontkennen tegenover Reuters echter dat deTaliban achter de crash zitten. Volgens hen zijn er ‘geen aanwijzingen’ dat het vliegtuig zou zijn neergehaald door ‘vijandige activiteiten’. Er zouden ‘minder dan tien mensen’ aan boord hebben gezeten.

Luchtvaartautoriteiten in Kaboel hebben wel bevestigd dat het vliegtuig in Afghanistan was opgestegen en is neergestort in het oosten van het land, in een gebied dat door de Taliban wordt beheerst. Volgens politiebronnen vloog het van Kandahar naar Kaboel.