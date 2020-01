Honderd extra opvangplaatsen voor migranten in Brussel

Het opvangcentrum voor migranten in het Brusselse Haren, Porte d’Ulysse, wordt uitgebreid met honderd extra opvangplaatsen. Daardoor zal het in de toekomst 450 mensen een slaapplaats kunnen bieden.

De opvangplek bood tot dusver plaats aan 350 personen in de gebouwen van CityDev, en die plaatsen zijn telkens volledig bezet. Momenteel wordt het gebouw E op de site gebruikt, maar de stad Brussel zal nu ook twee verdiepingen in de aanliggende vleugel van gebouw F ter beschikking stellen.

‘We moeten nu eerst enkele technische aanpassingen doen. De verwarming moet ingesteld worden en de keuken moet aangepast worden om in 450 maaltijden te kunnen voorzien. We hopen dit binnen een tijdspanne van tien dagen in orde te brengen’, zegt Mehdi Kassou, woordvoerder van het burgerplatform.

Mehdi Kassou. Foto: Kristof Vadino

Vorige week raakte bekend dat de opvangplaatsen van het Brusselse winterplan zo goed als verzadigd zijn. De nieuwe ruimtes zijn dus welgekomen. ‘Onze ploegen op het terrein zien dat er dagelijks 100 tot 150 personen in de kou op straat moeten slapen in de zone rond het kanaal, het Maximiliaanpark en het Noordstation. Nu kunnen we hen een tussentijdse oplossing aanbieden’, stelt Kassou.

Structurele oplossing

Het Brussels Gewest zoekt intussen voort naar een structurele oplossing. Het geeft de stad Brussel een subsidie van 650.000 euro, een bijdrage aan de exploitatiekosten van Porte d’Ulysse voor de periode van december 2019 tot eind dit jaar.

De huurovereenkomst met de beheerders, het Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen en de vzw Dokters van de Wereld, wordt bovendien verlengd tot eind maart.