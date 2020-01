Relletje rond uitnodiging voor Vlaams Belang bij herdenking Holocaust in Brussel

Een herdenkingsplechtigheid in Brussel ter ere van de slachtoffers van de Holocaust waarvoor het Brussels Parlement was uitgenodigd, is maandag uitgedraaid op een relletje rond de uitnodiging die ook Vlaams Belang daarvoor had ontvangen. Alle partijen - op N-VA na - hadden gevraagd de uitnodiging voor Vlaams Belang in te trekken. Vlaams Belang-fractieleider Dominiek Lootens-Stael spreekt van ‘een absolute schande’.

De Vereniging ter nagedachtenis aan de Holocaust hield maandag een ceremonie ter ere van de slachtoffers van het nazisme. Alle Brusselse volksvertegenwoordigers waren uitgenodigd. Tijdens de ceremonie zouden de parlementsleden zes struikelstenen die in de Lombardstraat liggen, vlak voor het parlement, oppoetsen. Die stenen liggen er ter nagedachtenis aan de families Preszow-Tuchsznajder en Loitzanski, die daar tijdens de oorlog hebben gewoond en door de nazi’s werden gearresteerd en vermoord. De verschillende fractievoorzitters zouden er ook kort het woord mogen voeren.

Ook Vlaams Belang Brussel kreeg een uitnodiging. Dominiek Lootens-Stael had vrijdag telefonisch aangegeven dat hij als fractievoorzitter van Vlaams Belang in het Brussels Parlement wellicht aanwezig zou zijn, en dus ook het woord zou nemen.

Dat leidde maandag te elfder ure tot een oproep van parlementsvoorzitter Rachid Madrane (PS) en de fractieleiders van PS, MR, Ecolo, DéFI, PTB, CDH, one.brussels-SP.A, Open VLD, Groen, CD&V, PVDA, Agora en DierAnimal aan de organisatoren van de plechtigheid om hun uitnodiging aan het Vlaams Belang te heroverwegen. Enkel N-VA schaarde zich niet achter die oproep, omdat het vindt dat externe organisaties zelf mogen kiezen wie ze uitnodigen.

‘De aanwezigheid van een vertegenwoordiger van een partij die openlijk pleit voor vreemdelingenhaat en haat jegens anderen onteert deze ceremonie, die bedoeld was als een gelegenheid om in herinnering te brengen hoe het dagelijkse racisme de basis legt voor de ergste verschrikkingen’, luidde het in een mededeling van het voorzitterschap van het parlement van Brussel.

‘Absolute schande’

De organisatie achter de Holocaustherdenking bond uiteindelijk in. Bij de start van de ceremonie maakte ze bekend dat alle politieke fracties het woord zouden krijgen, behalve Vlaams Belang.

‘Een absolute schande’, noemt Lootens-Stael nu de oproep van parlementsvoorzitter Madrane, ook al bleef hij uiteindelijk om andere redenen weg van de herdenking. Tegen De Morgen zegt hij dat hij ‘niet op tijd wegraakte’ van het wekelijkse partijbestuur van Vlaams Belang. ‘Ik had me ook al afgevraagd of ik daar wel op mijn plaats zou zijn’, klinkt het dan weer tegen Belga. ‘Er was in de uitnodiging onder meer sprake van de medeplichtigheid van de Belgische administratie aan de Holocaust en van dankbaarheid voor de rol van het Rode Leger bij de bevrijding.’

Toch zegt Lootens-Stael dat hij Madrane over het voorval zal interpelleren. ‘Het is ontluisterend dat 75 jaar na datum mensen worden uitgesloten en gediscrimineerd op basis van hun overtuiging.’