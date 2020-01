Dichte mist mogelijke oorzaak helikoptercrash Kobe Bryant

Slechte weersomstandigheden zouden een belangrijke rol gespeeld hebben bij de helikoptercrash in het Californische Calabasas waarbij basketter Kobe Bryant, zijn 13-jarige dochter en zeven anderen zondag om het leven kwamen.

Kobe Bryant stapte zondagochtend aan boord van zijn privéhelikopter, die hem van John Wayne Airport in Orange County, ten zuiden van Los Angeles, naar de Mamba Sports Academy in Thousand Oaks zou brengen, ten noorden van LA, alwaar hij het basketbalteam van zijn 13-jarige dochter Gianna zou coachen tijdens een jeugdtoernooi.

De 41-jarige basketballegende maakte wel vaker gebruik van zijn helikopter, een Sikorsky S-76 met bouwjaar 1991, om het drukke verkeer in en rond Los Angeles te vermijden. Maar zondagochtend ging het mis, ongeveer veertig minuten na het opstijgen. De helikopter stortte om 9.45 uur lokale tijd (18.45 uur Belgische tijd) neer in de heuvels van Calabasas, op een tiental kilometers van zijn eindbestemming.

Alle negen inzittenden kwamen om het leven, onder wie ook de piloot, en twee ploegmaatjes van Gianna en hun ouders. Door de impact van de crash vatte het toestel vuur, en veroorzaakte ook een bosbrand.

Dichte mist

De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht door de Federal Aviation Administration en de National Transportation Safety Board. Zij houden onder meer rekening met de slechte weersomstandigheden op het moment van de crash, maar ook met een mogelijk technisch falen.

Weersvoorspellers hadden wel gewaarschuwd voor lage bewolking en beperkte zichtbaarheid. De lokale politiediensten hielden hun eigen helikopters aan de grond door de dichte mist. ‘De weersomstandigheden voldeden niet aan onze minimumstandaard om uit te vliegen’, zei een woordvoerder van LAPD aan de Los Angeles Times.

Mechanische problemen kunnen evenwel niet worden uitgesloten. Getuigen verklaarden bij TMZ dat ze zagen hoe de helikopter in moeilijkheden verkeerde. Ze hoorden vlak voor de crash de motor sputteren. Er zouden echter geen eerdere incidenten bekend zijn met de helikopter in kwestie. Experts wijzen er ook dat het model in kwestie een zeer goede reputatie heeft als het op veiligheid aankomt.

Wel is een audiofragment opgedoken van een conversatie tussen de luchtverkeersleiding op Burbank Airport en de piloot, waaruit bleek dat die wel toestemming had om te vliegen ondanks de slechte weersomstandigheden. De piloot vroeg assistentie aan de luchtverkeersleiders, maar die konden hem niet helpen omdat hij op dat moment te laag vloog om opgepikt te worden door hun radar. De helikopter had daarvoor - in een span van een kwartier - al tot zesmaal toe gecirkeld boven LA op een hoogte van amper 270 meter.

Er wordt vermoed dat de piloot afwachtte tot de mist zou wegtrekken. Bij Burbank Airport vroegen ze de piloot om nog even geduld te hebben omdat er nog een vliegtuig moest landen. Rond 9.40 uur wijzigde de helikopter van koers richting het zuiden, richting Calabasas dus. De Sikorsky S-76 klom nog wel richting 600 meter hoogte, maar verdween wat later van de radar.