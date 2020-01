Ruben Bemelmans wint eerste toernooi in drie jaar

Foto: Action Images via Reuters

Ruben Bemelmans (ATP 260) heeft zondag het ITF-indoortoernooi in het Duitse Nussloch (tapijt/25.000 dollar) op zijn naam geschreven.

De 32-jarige Limburger, het tweede reekshoofd, versloeg in de finale de 18-jarige Tsjech Jonas Forejtek (ATP 528) in drie sets. Het werd 6-7 (4/7), 7-6 (7/3) en 6-2 na twee uur en twaalf minuten tennis.

Voor de linkshandige Bemelmans was het van 2017 geleden dat hij nog een toernooizege boekte. Toen was hij de beste op het Challengertoernooi in het Duitse Koblenz. Op zijn erelijst staan verder nog dertien Futures en vijf Challengers.