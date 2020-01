Moreno De Pauw staat in zijn allerlaatste zesdaagse derde na dag vier

Moreno De Pauw en zijn Nederlandse ploegmakker Wim Stroetinga staan na vier dagen op de Zesdaagse van Berlijn derde in de tussenstand. De Pauw breit in Berlijn nog een kort verlengstuk aan zijn actieve wielercarrière. De 28-jarige Waaslander komt nog in actie in de Duitse hoofdstad, terwijl aanvankelijk was voorzien dat hij er na de Zesdaagse van Bremen (9-14 januari) een punt zou achter zetten. De Fransman Morgan Kneisky en de Duitser Theo Reinhardt staan aan kop.

De Pauw en Stroetinga rijden in dezelfde ronde als Kneisky en Reinhardt. Onze tweede landgenoot in Berlijn, Bryan Boussaer, staat, aan de zijde van de Duitser Moritz Malcharek, zestiende en laatste op vijftien ronden.

Kenny De Ketele en Moreno De Pauw trokken in 2016 aan het langste eind in Berlijn. De twee edities nadien moest de Belgische tandem het telkens nipt afleggen tegen de Nederlanders Yoeri Havik en Wim Stroetinga. In 2014 was De Ketele wel nog de beste in Berlijn met de Oostenrijker Andreas Müller.

Stand na dag 4:

1. Morgan Kneisky/Theo Reinhardt (Fra/Dui) 316 punten

2. Marc Hester/Oliver Wulff Frederiksen (Den/Den) 307

3. Wim Stroetinga/Moreno De Pauw (Ned/BEL) 306

Op 1 ronde:

4. Andreas Graf/Andreas Müller (Oos/Oos) 281

Op 6 ronden:

5. Stephen Bradbury/Chris Latham (GBr/GBr) 231

6. Matt Bostock/Andrew Tennant (GBr/GBr) 221

7. Denis Rugovac/Ludek Lichnovsky (Tsj/Tsj) 210

Op 7 ronden:

8. Moritz Augenstein/Nils Weispfennig (Dui/Dui) 203

9. Richard Banusch/Sebastian Schmiedel (Dui/Dui) 178

Op 8 ronden:

10. Imerio Cima/Vladislav Kulikov (Rus/Rus) 205

Op 9 ronden:

11. Joshua Murphy/Marc Potts (Ier/Ier) 117

Op 10 ronden:

12. Arne Birkemose/Anders Fynbo (Den/Den) 184

13. Stephen Hall/Joshua Harrison (Aus/Aus) 182

Op 12 ronden:

14. Henning Bommel/Kersten Thiele (Dui/Dui) 148

15. Bartosz Rudyk/Damian Slawek (Pol/Pol) 133

Op 15 ronden:

16. Bryan Boussaer/Moritz Malcharek (BEL/Dui) 120