Studio 100 gaat een musical produceren op basis van de hits van Will Tura. Het project krijgt de titel 'Vergeet Barbara'.

Het verhaal speelt zich af in 1976, de 'hete zomer van de overwinning van Lucien Van Impe in de Tour de France'. Gert Verhulst speelt cafébaas Willy, de vader van drie zonen: Jonas Van Geel, Jelle Cleymans en James Cooke.

De musical gaat in première op 29 november, in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs.