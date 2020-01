In een open brief klagen zeven voormalige kandidaat-gouverneurs aan dat het gouverneurschap in deze regering opnieuw een platte politieke benoeming is geworden.

‘U kan ons gerust een bende naïevelingen of idealisten noemen, maar in mei 2018 (jawel) schreven we ons in voor het objectief examen van provinciegouverneur Oost-Vlaanderen’, schrijven zeven voormalige ...